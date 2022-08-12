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Kafaları karıştırdı! Şişme bebek karısından yeni sevgilisi için boşandı, tatilinden kareleri sosyal medyadan paylaştı

12.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirici Yuri Tolonchko, seks bebeği karısından yeni sevgilisi için boşandığını açıkladı. Sosyal medyada fenomene dönüşen vücut geliştirici, silikon eşinden boşandıktan sonra yeni sevgilisiyle romantik bir tatile çıktı.

Kafaları karıştırdı! Şişme bebek karısından yeni sevgilisi için boşandı, tatilinden kareleri sosyal medyadan paylaştı

37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirici Yuri Tolonchko, özel hayatına dair kesitleri sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Özellikle şişme bebeklere karşı ayrı bir ilgisi olduğunu belirten Tolonchko, geçtiğimiz yıllarda bir şişme bebekle evlenerek dünya basınında manşetlere çıkmıştı. Cinselliği diğer insanların algıladığından daha farklı bir şekilde yorumladığını belirten Tolonchko, eşinden ayrıldığını ve bir başka şişme bebekle sevgili olduğunu duyurdu.

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BERABER TATİL YAPTILAR

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Luna ismini verdiği yeni sevgilisiyle Slovakya’nın Bratislava kentindeki lüks bir otelde tatil yapan Tolonchko, sosyal medya hesabından tatilinden kesitleri sundu. İki kişilik kahvaltı masasının başında yemek yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tolonchko, halkın kendisine yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade etti.

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Yeni sevgilisiyle beraber insanların ilgisini çekmesinin hoşuna gittiğini ifade eden Tolonchko, “Yerel bir televizyonla röportaj yaptık. İnsanların önünde onu öptüm ve herkes çok şaşırdı. Genel olarak Luna ve ben insanlara neşe vermekten hoşlanıyoruz. Luna’nın kendine has bir karakteri var” dedi

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kazakistan seks oyuncağı
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