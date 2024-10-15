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  4. Damadın arkadaşları düğün salonuna ellerinde tabutla girdi! Takı törenini bakın nasıl sabote ettiler...

Damadın arkadaşları düğün salonuna ellerinde tabutla girdi! Takı törenini bakın nasıl sabote ettiler...

15.10.2024 12:20
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.10.2024 12:20
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İçine cansız manken koydular, takı törenine tabutla geldiler! Damadın fotoğrafı ve 'acı kaybımız' notu yetmezmiş gibi bir de içine manken koydukları tabutu düğün salonunun ortasına getirdiler. O anlar ve gelinin bozulan morali davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evlenmek istediler en güzel günlerine hazırlandılar. 12 Ekim Cumartesi günü Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'nde dünya evine giren Deniz ve Görkem çiftinin düğününde akıllara durgunluk verecek tarzda bir şaka yapıldı.

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Damadın arkadaşları, çiftin takı törenine geçildiği esnada tabut ve fotoğrafla içeri girdi.

DAMADA TABUTLU DÜĞÜN HEDİYESİ

Önde damadın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafı, arkasında ise tabutla çiftin yanına gelen grup, alkış eşliğinde tabutu indirdi. Damadın fotoğrafının yapıştırıldığı cansız mankeni tabuttan çıkartan arkadaşları, düğün hediyesi olarak mankeni damadın yanına yerleştirdi.

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'ÇAMAŞIR, BULAŞIK YIKAMAYI NASİP EYLEME'

Ardından mikrofon eline alan damadın arkadaşı, “Görkem kardeşimize çamaşır, bulaşık yıkamayı nasip eyleme, ev işlerinden uzak tut yarabbi. Allah mutlu mesut etsin" diyerek dua etti. İlginç anlar davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün tabut takı
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