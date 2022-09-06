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Damadın düğün günündeki hareketi olay oldu! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

06.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada düğünlerin hemen öncesinde gelini almak için evine giden bir damadın hareketleri eğlenceli anlar yaşattı. Kız evine giden damadın gelin alma töreni sırasındaki heyecanlı tavrı herkesi gülümsetmeyi başardı.

Düğün gününde gelini babasının evinden almak için kız evine giden bir damat sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelinin babasının elini öpen damat hemen yanındaki geline doğru yöneldiğinde ise heyecandan onun da elini öpüp alnına koymak için hamle yaptı. Gelinin şaşkın bakışları altında yaptığı gafı fark eden damat ise durumu ustaca bir hareketle toparlamayı başardı. O anları kaydeden aile üyeleri kahkahaya boğulurken sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisiyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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