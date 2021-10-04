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  4. Damadın zor anları! Şınav çektirip, komando dansı yaptırdılar

Damadın zor anları! Şınav çektirip, komando dansı yaptırdılar

04.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da gerçekleşen asker düğününe damadın kardeşi ve mesai arkadaşlarının yaptığı sürprizler damga vurdu. Abisine sürpriz hazırlayan Metehan Esen, 50 metre uzunluğundaki 5 TL’lik banknotları damada takarken, damadın mesai arkadaşları ise komando eğitimi gibi damat işkencesi yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş Çağrı Esen ile İstanbul'da yaşayan Hilal Yıldırım gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğüne damadın kardeşi tarafından takılan paralar ve damadın mesai arkadaşlarının yaptığı 'damat işkencesi' damga vurdu. Damadın kardeşi Metehan Esen abisine unutulmaz bir sürpriz yaparak, takı merasimi sırasında önceden hazırladığı 50 metre uzunluğundaki 5 TL’lik banknotları taktı. Takı töreninin ardından damadın mesai arkadaşlarının yaptığı damat işkencesi ise komando eğitimlerini aratmadı.

UZUNLUĞU 50 METREYİ BULDU

Damadın kardeşi Metehan Esen, önceden hazırladığı 2 bin TL’yi, 5’er liralık banknotlar haline getirdi. 400 adet 5 TL’lik banknotları birbirine iğneleyen Esen, uzunluğu 50 metreyi bulan paraları düğünde damadın boynuna dolayıp, düğün hediyesi yaptı. Yüzlerce 5 TL ile donatılan damat şaşkınlığını gizleyemezken misafirler de hatıra fotoğrafı çektirdi.

MESAİ ARKADAŞLARINDAN 'DAMAT İŞKENCESİ'

Uzman Çavuş olarak görev yapan damadın mesai arkadaşları ise damat işkencesini unutmadı. Düğünde arkadaşları Çağrı Esen’i sahneye davet eden devreleri, komando usulü damat işkencesi yaptı. Komando eğitimlerini andıran işkencede damat şınav çekerek, komando dansı yaptı. Damat ve devreleri 'Vatan sana canım feda' sloganları ile düğün salonunu inletirken, düğüne katılan davetliler unutulmaz bir akşam yaşadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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