HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Damat, gelini vinçle almaya geldi! Gören telefona sarıldı

Damat, gelini vinçle almaya geldi! Gören telefona sarıldı

12.07.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki bir düğünde damat Emre Karaoğlan, hayatını birleştirdiği gelin Melisa Karaoğlan'ı yaşadığı apartmandan özenle süslediği vinçle aldı. Çevredekiler sürpriz gelin almayı ilgiyle izlerken, bol bol video ve fotoğraf çekti.

Damat, gelini vinçle almaya geldi! Gören telefona sarıldı

Denizli'de yaşayan vinç operatörü Emre Karaoğlan ve Melisa Karaoğlan dün düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Damat Karaoğlan, bugün yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek, gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine götürdü. Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde 'harmandalı' oynadıktan sonra Karaoğlan, vincin yük kaldırma sepetine bindi. Karaoğlan, daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkondan girdi. Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin, damat Karaoğlan ile vince binerek aşağı indi. Düğüne gelenler, o anları ilgiyle izledi, bol bol video ve fotoğraf çekti.

"ZOR İKNA ETTİM"

Emre Karaoğlan, vinç operatörlüğüne başladığından beri bu fikri hayata geçirmek istediğini belirterek, "Hayalimi bugün gerçekleştirdim.

2

Çok güzel bir duygu yaşadık. Bunu yapmadan önce eşimden de izin aldım. Biraz zor ikna ettim. Alışılmışın dışında bir etkinlik olduğu için yoğun ilgi çektik. Beğeni aldık. Herkes bizi alkışladı. Farklı bir şeye imza atmış olduk" dedi.

1

Düğüne geç kalan müzisyene ilginç ceza! Eşeğe ters bindirip, sopaya bağladılarDüğüne geç kalan müzisyene ilginç ceza! Eşeğe ters bindirip, sopaya bağladılar

GELİN KARAOĞLAN: ÇOK HEYECANLANDIM

Gelin Melisa Karaoğlan ise, "Daha önceden böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Duygusal bir insanım. Çok heyecanlandım. Korku yaşamadım. Güzel bir etkinlik oldu. Hayatlarımızı birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Zilhicce ayında oruç tutulur mu? Zilhicce ayında oruç tutulur mu?
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik saate çevrildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.