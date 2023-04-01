Damat iki sevgilisi arasında seçim yapamadı! İki kadınla aynı anda evlenmeye karar verdi

Harian Metro'nun bildirdiğine göre , Batı Kalimantan'daki bir düğün törenini 2 gelin ve 1 damatla gerçekleşti. Düğünün videosu sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler gecikmedi. Sosyal medyadan tepki geçen görüntülerin sonrasında damat gelinler arasında seçim yapmanın vicdani olarak kendisini rahatsız hissettireceğini açıklayarak savunma yaptı.

“DUYGULARININ İNCİNDİĞİNİ GÖRMEYE DAYANAMIYORUM”

Damat hayatının geri kalanını iki sevgilisinden biriyle geçirmeye karar vermek zorunda olmanın suçluluğunun dayanılmayacak kadar ağır olduğunu söyleyerek, “Birinin duygularının incindiğini görmeye dayanamıyorum. Ben de ikisiyle aynı anda evlenmeye karar verdim” dedi.