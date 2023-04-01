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Damat iki sevgilisi arasında seçim yapamadı! İki kadınla aynı anda evlenmeye karar verdi

01.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da ismi açıklanmayan bir adam uzun yıllardır beraberlik yaşadığı iki sevgilisi arasında seçim yapamayınca bulduğu çözümü ülkede infial yarattı. Genç adam sevgililerinin kalbini kırmak istemediği için ikisiyle aynı anda evlenmeye karar verdi.

Damat iki sevgilisi arasında seçim yapamadı! İki kadınla aynı anda evlenmeye karar verdi

Harian Metro'nun bildirdiğine göre , Batı Kalimantan'daki bir düğün törenini 2 gelin ve 1 damatla gerçekleşti. Düğünün videosu sosyal medyadan paylaşılınca tepkiler gecikmedi. Sosyal medyadan tepki geçen görüntülerin sonrasında damat gelinler arasında seçim yapmanın vicdani olarak kendisini rahatsız hissettireceğini açıklayarak savunma yaptı.

“DUYGULARININ İNCİNDİĞİNİ GÖRMEYE DAYANAMIYORUM”

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Damat hayatının geri kalanını iki sevgilisinden biriyle geçirmeye karar vermek zorunda olmanın suçluluğunun dayanılmayacak kadar ağır olduğunu söyleyerek, “Birinin duygularının incindiğini görmeye dayanamıyorum. Ben de ikisiyle aynı anda evlenmeye karar verdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya çok eşlilik

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