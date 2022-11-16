Damat kendi düğününe tabutla geldi! Nedimelerin taşıdığı tabut davetlileri şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen ilginç düğün davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye çekildi. TikTok’ta bir gölün yanındaki düğün törenine damat nedimelerin taşıdığı siyah bir tabutun içinde geldi. TikTok’ta paylaşılan ve yaklaşık 7 milyon izlenmeye ulaşan görüntülere, “Bu bir cenaze mi? Hayır arkadaşım sadece koridorda böyle yürümeye karar verdi” notu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

‘tobz88’ isimli kullanıcısı tarafından uygulamada yayınlanan görüntüler, büyük bir araba geldiğinde ve kapılar açıldığında arka planda çalan dramatik müziği gösteriyor ve içinde damadın olduğu bir tabut ortaya çıkıyor. Gri takım elbise giyen sağdıçlar ve mor elbiseli nedimeler arabanın bagajına doğru yönelerek damadın içinde bulunduğu tabutu dışarı çıkarttı. Nedimelerin gelin ve damadın nikahlarının kıyılacağı yere zorlukla taşıdığı tabuta ait görüntüler tepkilere neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu görüntülerdeki gelin olsam kesinlikle evlenmeden önce boşanmaya karar verirdim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Onlar adına ben utandım” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Tek açıklaması, benimle tanışana kadar hayatın yaşanmaya değer olmadığı olabilir mi?" dedi.