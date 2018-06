Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Survivor'da 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler resmen şoke oldu. Konseyde ağlayarak konuşan Damla Can, 'Artık olmuyor' diyerek Survivor'a veda edeceğinin sinyalini verdi.

Acun Ilıcalı, 'Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli.' dedi.

'BAKTIM OLMUYOR...'

Survivor Damla da gözyaşları içinde, 'Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor...' dedi.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele edecek. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.