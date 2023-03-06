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Danimarka'dan TikTok kararı! Savunma Bakanlığından yasak geldi

06.03.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarına resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirdi.

Danimarka'dan TikTok kararı! Savunma Bakanlığından yasak geldi

Danimarka Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka Dış İstihbarat Servisine bağlı Siber Güvenlik Merkezi, TikTok uygulamasının "cihazda kullanıcı bilgilerine ilişkin belirli hak ve erişim istediğini" belirterek, casusluğa dair şüpheleri olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "uygulamanın resmi birimlerde kullanılmasının yasaklanacağı" ve "uygulamanın işle bir bağlantısı olmadığı gibi Bakanlık bünyesinde de ciddi güvenlik endişelerine yol açtığı" ifade edildi.

Çalışanlardan, TikTok'un resmi hizmette kullanılan telefonlara yüklenmemesi ve yüklü olanlardan da kaldırılması istenilen açıklamada, personelden kaç kişinin uygulamayı kullanıp kullanmadığı belirtilmedi.

Danimarka Parlamentosu, 28 Şubat'ta siber güvenlik endişeleri nedeniyle milletvekilleri ve çalışanlara TikTok kullanmamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Bazı Danimarkalı politikacılar da siber güvenlik tedbirleri kapsamında resmi telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırdıklarını açıklamıştı.

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TİKTOK, GÜVENLİK VE MAHREMİYET KAYGILARI NEDENİYLE GÜNDEMDE

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

Norveç'te Adalet Bakanı, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. ABD'deki Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere 50 eyalette de resmi telefonlarda TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı. (AA)

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