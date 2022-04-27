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Danimarka koronavirüs aşısını durduruyor! İşte sebebi

27.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ve beraberinde gelen kısıtlamalar tüm dünyada yavaş yavaş kaldırılıyor. Son olarak Türkiye'de de kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Birçok ülkede salgının etkisi yavaş yavaş azalırken Danimarka koronavirüs aşılarını durdurma kararı aldı. Uygulama 15 Mayıs'ta başlayacak. Peki koronavirüs aşısının durdurulma sebebi ne? İşte yanıtı...

Danimarka koronavirüs aşısını durduruyor! İşte sebebi

Danimarka hükümeti, ülkede Kovid-19 aşılama oranlarının yüksek olmasından ötürü aşı uygulamayı bir süreliğine durduracaklarını açıkladı. Danimarka Sağlık Müdürlüğü (SST) Salgın Hastalıklar Direktörü Bolette Soborg, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde virüsün kontrol altına alındığını ve Kovid-19'a karşı bağışıklıkta ülkenin "iyi mevkide" olduğunu belirtti.

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UYGULAMA 15 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Soborg, "Kovid-19'a karşı aşılama programını bir süreliğine durduracağız." açıklamasında bulundu.

Aşılamaları 15 Mayıs'tan itibaren durdurmayı planladıklarını belirten Soborg, "Sonbahardan itibaren salgının durumuna göre aşılamalara yeniden başlayabiliriz. Profesyonel değerlendirmeler sonucu kimlerin ne zaman aşı olabileceğine göre süreç işleyecek." dedi.

Şubat ayından itibaren bütün Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Danimarka'da, nüfusun yüzde 81'i iki doz aşılarını yaptırırken ülkenin yüzde 61'ine ise güçlendirici doz uygulandı.

Ülkede Kovid-19 vaka artışları şubattan bu yana 40 binlerden yaklaşık 1000'e düşerken virüs kaynaklı can kayıpları da ortalama 20'li rakamlarda gelişiyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Danimarka koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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