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Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu! "Bal gibisin"

17.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Danla Biliç, son zamanlarda Instagram'a ağırlık verdi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Danla Biliç, pozlarıyla takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu! "Bal gibisin"

Geçirdiği ameliyattan sonra hızla kilo veren Danla Biliç adeta başka biri oldu. Son zamanlarda yeni görüntüsüyle takipçilerini büyüleyen Danla Biliç, bikinili pozuyla on binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sosyal medya fenomeni yaz aylarının gelmesiyle deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

Tatilden karesini paylaşan Danla Biliç, bikinili pozuyla nefes kesti.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

O poza, "Bal gibisin", "Seni seviyorum" gibi yorumlar geldi.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

27 yaşındaki Danla Biliç 2018 yılında mide ameliyatı geçirdi.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

İlk olarak makyaj içerikli videoları ile tanındı.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

Şu sıralar Instagram ve Twitter'da aktif olarak yer alıyor.

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
bikini Danla Bilic
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