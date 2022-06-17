Danla Biliç bikinili pozuyla olay oldu! "Bal gibisin"

Geçirdiği ameliyattan sonra hızla kilo veren Danla Biliç adeta başka biri oldu. Son zamanlarda yeni görüntüsüyle takipçilerini büyüleyen Danla Biliç, bikinili pozuyla on binlerce beğeni aldı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sosyal medya fenomeni yaz aylarının gelmesiyle deniz, kum ve güneşin keyfini sürdü.

Tatilden karesini paylaşan Danla Biliç, bikinili pozuyla nefes kesti.

O poza, "Bal gibisin", "Seni seviyorum" gibi yorumlar geldi.

27 yaşındaki Danla Biliç 2018 yılında mide ameliyatı geçirdi.

İlk olarak makyaj içerikli videoları ile tanındı.

Şu sıralar Instagram ve Twitter'da aktif olarak yer alıyor.





