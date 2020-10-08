Danla Bilic lüks marka eleştirilerine cevap verdi!

Doğum günü hediyesi olarak kendisine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta alan Danla Bilic eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yeni çantasının fotoğrafını paylaşan Danla Bilic tepki çekti. Genç fenomenin yeni hediyesine vergi eleştirileri yapıldı. Yapılan eleştirilere fenomen isim sosyal medya hesabından yanıt vermeyi tercih etti.

TANTANANIN NEDENİNİ SORDU

Instagram hesabından doğum günü hediyesini paylaşan Danla Bilic kendisine yapılan eleştirilere sinirlendi. Lüks marka tutkusu olduğu iddia edilen ve yüksek fiyatlı alışverişleriyle gündeme gelen Danla Bilic, doğum günü hediyesi konusunda geri adım atmadı.

Çantanın fiyatı üzerinden yapılan yorumlara genç fenomen, “10 çanta alacağıma 1 çanta aldım diye mi bu tantana?” notunu ekledi.