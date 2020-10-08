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Danla Bilic lüks marka eleştirilerine cevap verdi!

08.10.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Danla Bilic lüks marka eleştirilerine cevap verdi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz günlerde kendisine doğum günü hediyesi olarak çanta almıştı. 104 bin TL’lik çantasına gelen eleştirilere Danla Bilic sert tepki verdi.

Doğum günü hediyesi olarak kendisine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta alan Danla Bilic eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yeni çantasının fotoğrafını paylaşan Danla Bilic tepki çekti. Genç fenomenin yeni hediyesine vergi eleştirileri yapıldı. Yapılan eleştirilere fenomen isim sosyal medya hesabından yanıt vermeyi tercih etti.

TANTANANIN NEDENİNİ SORDU

hediye

Instagram hesabından doğum günü hediyesini paylaşan Danla Bilic kendisine yapılan eleştirilere sinirlendi. Lüks marka tutkusu olduğu iddia edilen ve yüksek fiyatlı alışverişleriyle gündeme gelen Danla Bilic, doğum günü hediyesi konusunda geri adım atmadı.

danla bilic

Çantanın fiyatı üzerinden yapılan yorumlara genç fenomen, “10 çanta alacağıma 1 çanta aldım diye mi bu tantana?” notunu ekledi.

Danla Bilic kendine doğum günü hediyesi olarak 100 bin TL'lik çanta aldıDanla Bilic kendine doğum günü hediyesi olarak 100 bin TL'lik çanta aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
önüne gelen fenomen olmuş ya bıktık sizin gibi gereksiz namertlerden
bunuda adam yerine koyup takip ediyorlar ya inanamiyorum....
niye böyle gereksiz insanları ünlü etme gibi bir takıntımız var cidden anlayamıyorum..

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