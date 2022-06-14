Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt! "Her şeyi yazacak mısın?"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Danla Biliç, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'da sık sık tweet atan Danla Biliç, doktorunun paylaşımına bakın ne yanıt verdi.

"HER ŞEYİ YAZACAK MISIN?"

Danla Biliç'in doktoru sosyal medyaya, "Danla'ya bakmıştım şimdi de kaynanası hastam oldu ona baktım hele bir kayınbabası var çok şeker biri" diye yazınca Biliç'te yanıt verdi. Biliç, kendisiyle ilgili atılan o tweetin altına, "İyi niyetlisin çok şekersin de sen her şeyi böyle yazacak mısın buraya?" diye yazdı.

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Danla Biliç 27 yaşındadır. YouTube için çektiği makyaj videoları ile tanındı. İlerleyen yıllarda diğer sosyal paylaşım mecralarında da takipçi sayısını hızla yükseltti.

Geçirdiği ameliyat ile hızla kilo verdi. Influencer dalında birden fazla ödülün sahibi oldu. Çeşitli reklam projelerinde de yer aldı. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.

Biliç, 2016 yılından beri sosyal paylaşım sitelerinde aktif olarak rol alıyor.





