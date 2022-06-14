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Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt! "Her şeyi yazacak mısın?"

14.06.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformu için çektiği makyaj videoları sayesinde kendi takipçi kitlesini oluşturan Danla Biliç, son zamanlarda Instagram, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde daha aktif rol alıyor. Genellikle paylaşımlarıyla gündeme gelen Biliç, bu defa doktoruna sosyal medya üzerinden yazdığı yanıt ile göze çarptı.

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt! "Her şeyi yazacak mısın?"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Danla Biliç, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitter'da sık sık tweet atan Danla Biliç, doktorunun paylaşımına bakın ne yanıt verdi.

"HER ŞEYİ YAZACAK MISIN?"

Danla Biliç'in doktoru sosyal medyaya, "Danla'ya bakmıştım şimdi de kaynanası hastam oldu ona baktım hele bir kayınbabası var çok şeker biri" diye yazınca Biliç'te yanıt verdi. Biliç, kendisiyle ilgili atılan o tweetin altına, "İyi niyetlisin çok şekersin de sen her şeyi böyle yazacak mısın buraya?" diye yazdı.

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Danla Biliç 27 yaşındadır. YouTube için çektiği makyaj videoları ile tanındı. İlerleyen yıllarda diğer sosyal paylaşım mecralarında da takipçi sayısını hızla yükseltti.

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

Geçirdiği ameliyat ile hızla kilo verdi. Influencer dalında birden fazla ödülün sahibi oldu. Çeşitli reklam projelerinde de yer aldı. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

Biliç, 2016 yılından beri sosyal paylaşım sitelerinde aktif olarak rol alıyor.

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

Danla Biliç'ten doktoruna şaşırtan yanıt!

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Danla Bilic
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