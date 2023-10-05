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  4. Danla Bilic ünlü rapçi ile dudak dudağa! Sevgilisi bakın kim çıktı

Danla Bilic ünlü rapçi ile dudak dudağa! Sevgilisi bakın kim çıktı

05.10.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Ünlü fenomenin doğum gününe dudak dudağa karesi damga vurdu. Son olarak oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Bilic'in ünlü rapçi ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Danla Bilic özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.

Ünlü fenomenin doğum gününe dudak dudağa pozu damga vurdu. Geçtiğimiz sene oyuncu Kubilay Aka ile sürpriz bir aşka yelken açan Bilic'in bu birlikteliği kısa sürmüştü.

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Danla Bilic şimdi de ünlü rapçi ile dudak dudağa karesini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Doğum gününde ortaya çıkan yeni aşkı sosyal medyayı salladı. Ünlü fenomenin, İmdat İmdat şarkısıyla büyük ses getire rapççi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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