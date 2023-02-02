MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Al Pacino'dan efsane bir film Danny Collins!

Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Al Pacino'dan efsane bir film Danny Collins!

02.02.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danny Collins filmi bu akşam ekranlara gelerek yeniden izleyiciyle buluşuyor. Danny Collins , Dan Fogelman'ın yazıp yönettiği 2015 yapımı Amerikan komedi-drama filmidir. Sinema TV televizyon kanalında yayınlanacak olan filmde efsane sinema oyuncusu Al Pacino başrolde bulunuyor. Peki Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? İşte filme dair detaylar..

Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Al Pacino'dan efsane bir film Danny Collins!

Danny Collins filmi Al Pacino'nun en sevilen filmlerinden biridir. Bu akşam Sinema TV kanalında ekrana gelecek olan film ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak ediyor. 2015 yapımı olan film aynı zamanda Dan Fogelman'ın ilk yönetmenlik yaptığı filmdir. Danny Collins'in IMDB puanı 7.0'dir. Peki Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

DANNY COLLINS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Danny, dünyaca ünlü bir rock yıldızıdır. Orta yaşlarını geçmiş olan müzisyen, yaklaşık 30 yıldır yeni beste yapmaz. Fakat menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Frank, 40 yıl önce John Lennon tarafından Danny’e yazılan mektubu kendisine verince işler değişir. Hem geçmişinde pişman olduğu şeyleri değiştirmeye hem de ailesiyle zayıflayan bağlarını yeniden güçlendirmeye karar verir.

danny-collins

New Jersey'ye büyüyen oğlu Tom Donnelly (Bobby Cannavale) ile ilk kez bağ kurmak için gider. Başlangıçta oğlu babasını onu terk ettiğinin düşünerek reddeder. Fakat Collins torunu Hope'u görmeye inat etmiştir. Hope'un Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu vardır ve özel ihtiyaçları için çocuklar için ayrıcalıklı bir okula gitmektedir. Tom'un babasına olan nefreti yavaş yavaş onun yardımına ihtiyacı olmasına dönüşür.

Danny rock yıldızı hayatı istemektedir fakat mali sorunlar buna engel olur. Danny, Tom'un ailesine yardımcı olmayı umar.

DANNY COLLINS OYUNCU KADROSU

Al Pacino rolü Danny Collins

Annette Bening rolü Mary Sinclair

Jennifer Garner rolü Samantha Leigh Donnelly

Bobby Cannavale rolü Tom Donnelly

Christopher Plummer rolü Frank Grubman

Katarina Cas rolü Sophie

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!
İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!İrem Derici’nin yeni aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı!
Diziden ücretini alamadı! Dudak uçuklatan tutarDiziden ücretini alamadı! Dudak uçuklatan tutar
Anahtar Kelimeler:
Al Pacino ele sinema oyuncusu plummer

En Çok Okunan Haberler

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!

Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.