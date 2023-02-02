Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor? Al Pacino'dan efsane bir film Danny Collins!

Danny Collins filmi Al Pacino'nun en sevilen filmlerinden biridir. Bu akşam Sinema TV kanalında ekrana gelecek olan film ile ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak ediyor. 2015 yapımı olan film aynı zamanda Dan Fogelman'ın ilk yönetmenlik yaptığı filmdir. Danny Collins'in IMDB puanı 7.0'dir. Peki Danny Collins filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

DANNY COLLINS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Danny, dünyaca ünlü bir rock yıldızıdır. Orta yaşlarını geçmiş olan müzisyen, yaklaşık 30 yıldır yeni beste yapmaz. Fakat menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Frank, 40 yıl önce John Lennon tarafından Danny’e yazılan mektubu kendisine verince işler değişir. Hem geçmişinde pişman olduğu şeyleri değiştirmeye hem de ailesiyle zayıflayan bağlarını yeniden güçlendirmeye karar verir.

New Jersey'ye büyüyen oğlu Tom Donnelly (Bobby Cannavale) ile ilk kez bağ kurmak için gider. Başlangıçta oğlu babasını onu terk ettiğinin düşünerek reddeder. Fakat Collins torunu Hope'u görmeye inat etmiştir. Hope'un Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu vardır ve özel ihtiyaçları için çocuklar için ayrıcalıklı bir okula gitmektedir. Tom'un babasına olan nefreti yavaş yavaş onun yardımına ihtiyacı olmasına dönüşür.

Danny rock yıldızı hayatı istemektedir fakat mali sorunlar buna engel olur. Danny, Tom'un ailesine yardımcı olmayı umar.

DANNY COLLINS OYUNCU KADROSU

Al Pacino rolü Danny Collins

Annette Bening rolü Mary Sinclair

Jennifer Garner rolü Samantha Leigh Donnelly

Bobby Cannavale rolü Tom Donnelly

Christopher Plummer rolü Frank Grubman

Katarina Cas rolü Sophie

