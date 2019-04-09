Mynet Trend

Dans eden ayı görenleri gülümsetti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Çin’de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayı, gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada viral oldu.

Çin’in Tientsin kentindeki bir hayvanat bahçesindeki Tibet ayısının kendi kendine dans etmesi, hayvanat bahçesindekiler tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan Tibet ayısı, internet kullanıcılarının gönlünü kazandı. Kısa sürede altına farklı müzikler konarak paylaşılan video, paylaşım sitelerinde on binlerce tık aldı. (İHA)

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!
Ayağı tuvalete sıkıştı, çıkamadı!Ayağı tuvalete sıkıştı, çıkamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin ayı dans

En Çok Okunan Trend Haberler

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Apartman çığlık sesleriyle yankılandı! Korkunç olay!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Ölüm haberi maç sırasında geldi!

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

Tıraş olmayan kadına tepki! 'İlişkiye girmek istemiyorsan...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Çin’de ayağı tuvalete sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Ayağı tuvalete sıkıştı, çıkamadı!

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

'Ateizm yükseliyor ancak yer altından ilerliyor!'

Kavgaya giden polise tatlı sürpriz

Kavgaya giden polise sürpriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.