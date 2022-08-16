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Dansçı Dilara Gül scooter kazasında hayatını kaybetmişti! Ailesinden ses getirecek çağrı

16.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dansçı Dilara Gül (23) İstanbul'un Şişli ilçesinde acıklı bir scooter kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Gül'e çarpan otomobil sürücüsü tutuklu sanık Hakan Akçelik'in yargılanmasına başlandı. Akçelik suçlamaları reddederken "Vefat eden kardeşimin üzerindeki kıyafetler koyu renkliydi" dedi ve Gül'ü görmediğini söyledi. Gül'ün ailesinden ise scooter'ların yasaklanması yönünde çağrı geldi.

Geçtiğimiz ay meydana gelen kazada dansçı Dilara Gül scooter ile giderken Hakan Akçelik'in yönetimindeki arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Akçelik'in avukatı müvekkilinin olayda kusuru olmadığını savunarak Gül'ün yasak olmasına rağmen sol şeride geçtiğini dile getirdi. İddianamede, Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, Gül'ün ise scooter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydedildi. Gül'ün annesi ise bugün görülen duruşmanın ardından yaptığı açıklamada Akçelik'in en yüksek cezayı almasını istediğini belirken scooter'lar için "Kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı." şeklinde konuştu. İşte duruşmadan tüm ayrıntılar...

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"KAÇMADIM, HEMEN YANINA GİTTİM"

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Akçelik, maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve annesi Neşe Gül ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Akçelik, Gül'ün vefatı nedeniyle ailesinin acısını paylaştığını, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Olay günü kendi şeridinde ilerlediğini ve sokak aydınlatması olmadığını belirten Akçelik, "Kendi şeridimde ilerlerken bir anda çarptığımı fark ettim. Vefat eden kardeşimin üzerindeki kıyafetler koyu renkliydi. Onun öncesinde kendisini hiçbir şekilde görmedim. Çarptıktan sonra frene bastım. Hemen yanına gittim. Kaçmadım. Alkol, uyuşturucu kullanmıyorum. Kendisini hastaneye götürmek istedim ama olay yerindekiler ambulans çağırdıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

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Sanığın avukatı Erhan Oğuz Düzcü, müvekkilinin olayda bir kusuru olmadığını, makul hız sınırları içinde araç kullandığını söyleyerek, trafik ışıkları araçlar için kırmızı yanmadan maktulün etrafına bakmayarak yasak olmasına rağmen sol şeride geçtiğini anlattı.

Gül'ün ailesi sanıktan şikayetçi olurken, avukatları Vahit Kuzu ise sanığın avukatının olayı ajite ettiğini, otomobilin hızlı kullanıldığının görgü tanıklarının ifadesiyle ortaya çıkacağını belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 24 Ağustos'a erteledi.

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AİLEDEN "SCOOTER'LAR YASAKLANMALI" AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan maktulün babası Arif Gül, sanığın savunmasında kızını görmediğini söylediğini belirterek, "Kendini aklayabilecek şeyler söyledi. Görüntüler, şahitler, tutanaklar var. Normal davamıza geçtiğimiz zaman hepsi ortaya çıkacak. Beklentimiz adaletin yerini bulması." diye konuştu.

Kızının olaydan önce de scooter kullandığını anlatan baba, "Başına ufak tefek şeyler gelmişti. Büyük trafik kazası olmadı." dedi.

Davanın devam etmesini ve sanığın en yüksek cezayı almasını istediğini söyleyen anne Neşe Gül ise scooter'larla ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, "Kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı." ifadesini kullandı.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi üzerinden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda martı-scooter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı anlatılıyor.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise scooter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

(AA)

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scooter martı
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