Dansçı Embla Bergli, metroda birden direk dansı yapmaya başladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde seyir halindeki bir metroda dansçı Embla Bergli dans etmeye başlayınca vagonda bulunan diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. TikTok’ta toplu taşımada dans ettiği anları paylaşan Bergli gönderisine, “Bakış açııs: Hayatım bir film ve ana karakteri benim!” notunu ekledi. TikTok’ta kısa sürede popüler olan görüntüler binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bergli’nin dans perfomansını gösterdiği paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu sokak sanatı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yeteneği inanılmaz. Bence daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor” yorumunu ekledi.

Bergli’nin dans performansını beğenenler kadar onu eleştirenler de oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Bergli’nin dans performansını çocukların bulunduğu bir ortamda yapmasını eleştirdi.



