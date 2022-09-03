Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hep aynı şeyi yapıyor! Bu kez yataktan yarı çıplak paylaştı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sektörün zorluğundan söz ederek geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle kariyerini sosyal medyaya yönelttiğini açıklamıştı. Yetişkinlere özel bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satan Khalifa, Instagram ve Twitter hesaplarını da aktif kullanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca takipçiye ulaşan Kahlifa, cesur pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

BU KEZ ÇARŞAF SEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde New York’un Manhattan bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde lüks bir deri çantayla özel bölgelerini kapattığı bir paylaşım yapan Khalifa şehrin sıcaklarına isyan etmişti. Tamamen çıplak çantalı paylaşımının sonrasında Khalifa bu kez de yatağında otururken çarşafla göğüslerini örttüğü bir anının aynadan yansıyan görüntüsünü paylaştı.



