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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hep aynı şeyi yapıyor! Bu kez yataktan yarı çıplak paylaştı

03.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 27.7 milyon takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medyada daha aktif bir şekilde paylaşım yapan Khalifa, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim bu kez de çarşafla çıplak bedenini örttüğü bir ayna selfiesi paylaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa hep aynı şeyi yapıyor! Bu kez yataktan yarı çıplak paylaştı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sektörün zorluğundan söz ederek geçtiğimiz yıllarda kendi isteğiyle kariyerini sosyal medyaya yönelttiğini açıklamıştı. Yetişkinlere özel bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satan Khalifa, Instagram ve Twitter hesaplarını da aktif kullanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinden milyonlarca takipçiye ulaşan Kahlifa, cesur pozlarıyla hayranlarından tam not alıyor.

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BU KEZ ÇARŞAF SEÇTİ

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Geçtiğimiz günlerde New York’un Manhattan bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde lüks bir deri çantayla özel bölgelerini kapattığı bir paylaşım yapan Khalifa şehrin sıcaklarına isyan etmişti. Tamamen çıplak çantalı paylaşımının sonrasında Khalifa bu kez de yatağında otururken çarşafla göğüslerini örttüğü bir anının aynadan yansıyan görüntüsünü paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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