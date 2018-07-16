Darısı Başımıza 3. yeni bölüm 2. fragmanı: Ozan'dan Öykü'ye şok sözler!

Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza’nın 3. bölüm 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un yer aldığı Darısı Başımıza yeni bölümde Ozan’ın Cem’e bir şey söylemediğini öğrenen Öykü, konuşmak için Ozan’ın peşinden koşuyor. Öykü’nün Ozan’ın tepkisiyle karşılaşıp özür dilediği tanıtımda ikilinin arasında neler olacağı merakla bekleniyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.

DARISI BAŞIMIZA 3. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Darısı Başımıza’nın Çarşamba akşamı ekrana gelecek 3. bölümünde Ozan ve Öykü, köşeye sıkışıyor. Ozan’ın ağır sözleriyle sarsılan Öykü, kendini inat uğruna Cem’le nişanı hızlandırırken bulur. Öte yandan kardeşinin İzmir’de tanıştığı adamın Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak için harekete geçer. Ancak Rüya’nın ilk koruma denemesi ufak bir kazayla sonuçlanacaktır. Kızının mutluluğu için Canan’a tahammül etmek zorunda kalan Zerrin’in, Canan’ın bir kez daha onun baba yadigârı hikayesini çalmasıyla sabrı taşar. Ancak Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdir. Cem’in ayağını burkmasıyla, Tekinsoy konağı bir kez daha hareketlenir. Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir. Bu esnada birbirinden sürekli kaçmaya çalışan Öykü ve Ozan, her fırsatta bir araya gelmek zorunda kalır. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verir. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine gider. Herkesin darmadağın olmasından korkan Öykü, Ozan’ı durdurabilecek midir?