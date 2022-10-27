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Darmaduman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Darmaduman dizisi oyuncuları ve isimleri

27.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darmaduman dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Darmaduman bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. ‘Beverly Hills, 90210’un yerli uyarlaması dizinin senaryosunu Damla Serim kaleme alıyor. Peki, Darmaduman oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

Darmaduman dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Darmaduman dizisi oyuncuları ve isimleri

Darmaduman oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Darmaduman dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Oyuncuları arasında Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizide gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayeleri anlatılacak. İşte Darmaduman dizisi oyuncuları ve isimleri

DARMADUMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Darmaduman dizisi oyuhncuları arasında Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi isimler bulunuyor.
Mert Yazıcıoğlu - Kerem
Duygularını saklamaya meyilli ama zaten kolay kolay da duygulanmayan bir gençtir. Aralarındaki bütün çekişmelere rağmen ikizi Ece, Kerem’in bu hayatta en sevdiği, en güvendiği ve canı pahasına koruyacağı tek insandır. Anlamsız bir dünyada adalet ve eşitlik arayışına girmeyi boş bir çaba olarak görmektedir. Son derece zeki, empati kurma becerisine sahip olmasına rağmen hiçbir zaman büyük başarılar peşinde koşmaz. İstanbul'da başlayan yeni hayatı ile aşk başta olmak üzere kaçtığı bütün duygularla tanışacak ve umursamaz tavrını kenara bırakıp hayatını değerli kılmak için mücadele etmeye başlayacaktır.

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Hafsanur Sancaktutan - Derin
Derin, çocukluğundan beri sosyal ortamların ilgi odağı olmaya alışkın, okulun popüler, güzelliğine hayran bırakan kızıdır. Kusursuz görünümünün aksine, içinde küçükken babası tarafından terk edilmiş, aile sevgisinden mahrum bir şekilde büyümüş bu yüzden her zor anında bağımlı olduğu ilaçlara sarılan, alkolik ve depresif bir kız vardır. İhtiyaçlarına uyum sağlamış olan en iyi arkadaşı Evren’in aksine, onu konfor alanından çıkmaya zorlayacak olan Kerem, Derin’in ilk kez kendisiyle yüzleşme cesareti göstermesini sağlayacaktır.
Aslıhan Malbora - Ece
İkizi Kerem’in umursamaz tavrının tam aksine son derece sorumluluk sahibidir. İnsanların, özellikle de babasının onunla ilgili düşüncelerine çok önem verir. Hep ve daha çok sevilmek, onaylanmak ihtiyacı içindedir. Bir yandan sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı diğer yandan yeteneğine olan inançsızlığı onu mutlu eden zevklerini ve uçarı hayallerini sürekli ertelemesine sebep olur. İstanbul’a gelmeleriyle birlikte Ece’nin kendini içinde bulduğu yeni dünya onun kendini tanımasına, gerçek arzularını, yeni duyguları keşfetmesine olanak tanıyacaktır.
Aytaç Şaşmaz - Evren
Küçük yaşta annesinin onu terk etmesiyle tüm çocukluğunu doğru dürüst tanımadığı ilgisiz babasıyla geçirmiştir. Kontrolü elinde tutmak isteyen mafyatik arkaplana sahip babasına karşı, sorunlarını kendi halleden, öfkesini kontrol etmeyi öğrenmiş ve duygusal açıklarını ustalıkla gizleyen bir gence dönüşür. En yakın arkadaşı ve onu anlayan tek kadın Derin’e karşı bile tam anlamıyla açık olamaz ve gerçek duygularını ifade edemez. İkizlerin hayatına girmesiyle birlikte, hem gerçek dostluğu hem de gerçekten aşık olmayı öğreneceği bir yolculuğa çıkacaktır.
Nur Fettahoğlu - Beliz
Necip Memili - Harun
Meral Çetinkaya - Ayla
Metin Coşkun - Asaf
Beste Can Sağlam- Simla
Umut Kaya - Görkem

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DARMADUMAN DİZİSİ KONUSU

İkizler Ece ve Kerem, anneleri Beliz ve babaları Harun ile hayatlarında yeni bir başlangıç yapacakları İstanbul’a, Harun’un aile evine taşınırlar. Bir yandan babaanneleri Ayla ile birlikte yaşamanın zorluklarına alışmaya bir yandan yeni çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken karşılaştıkları yeni insanlar Derin ve Evren, tek istediği okul hayatına olaysız bir başlangıç yapmak olan Ece ve Kerem’in başlarını ilk günden derde sokacaktır. Yeni insanlarla tanışmanın heyecanının yanında ilk günden başlarına gelen talihsiz olaylarla cebelleşen ikizler, içinden çıkılması zor bir açmaza girerlerken ailecek hayatlarını altüst edecek sürpriz bir duruma da kapı açacaklardır.

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darmaduman duman gençler

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