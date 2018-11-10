MAGAZİN

Darp edilen Sıla'dan günler sonra ilk paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia eden güzel şarkıcı Sıla, günler sonra ilk paylaşımını Ulu Önder Atatürk'ü anmak için yaptı.

Darp edilen Sıla'dan günler sonra ilk paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde avukatı ile Çağlayan Adliyesi'ne giderek oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan ve hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttıran şarkıcı Sıla, günler sonra ilk paylaşımını yaptı.

ahmet-kural-tarafindan-dovuldugunu-bED3

ATATÜRK'Ü ANDI

Başarılı şarkıcı günler sonra ilk paylaşımını 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için paylaştım yaptı. Atatürk'le alakalı video paylaşan Sıla, "Saygıyla" notunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Kural'ın kendisini dakikalarca dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini iddia eden Sıla, oyuncu için uzaklaştırma kararı aldırdı. Konu hakkında ifade veren Ahmet Kural ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görünBKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün
Ekin koç rolü için 10 kilo verdi Ekin koç rolü için 10 kilo verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla 10 kasım

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Ünlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımları

Ünlü isimlerden 10 Kasım ve Atatürk paylaşımları

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinan Akçıl'ı tuvalette sıkıştırıp dövdüler mi?

Sinan Akçıl'ı tuvalette sıkıştırıp dövdüler mi?

Wilma Elles'in evliliğinde kayınvalide krizi!

Wilma Elles'in evliliğinde kayınvalide krizi!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Ekin koç rolü için 10 kilo verdi

Ekin koç rolü için 10 kilo verdi

Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı aynı sahnede

Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı aynı sahnede

Eski kayınpederinden Rafet El Roman’a 1 liralık dava!

Eski kayınpederinden Rafet El Roman’a 1 liralık dava!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.