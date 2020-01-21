DasDas'tan yeni müzikal: Ben Varım

Anadolu Yakası’nın sevilen kültür, sanat, eğlence ve yaşam merkezi DasDas’ın yeni müzikli oyunu ‘Ben Varım’ın seyircisiyle buluşmasına çok az kaldı. Peter Lund’un kaleminden çıkan oyunun çevirisini Güliz Gonca Yakut yaparken yönetmenliğini ise Ümit Aydoğdu üstleniyor.

İzleyenlerin mucize algısını değiştirecek olan oyunda Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yelin Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem ve Özkan Ayalp yer alırken aynı zamanda kalabalık bir koro da onlara eşlik edecek. 23 Ocak akşamı DasDas Sahne’de prömiyer yapacak müzikli oyun şimdiden merakla bekleniyor.

Mucize bekleyenlerin, mucize pazarlayanların, başkasının mucizesine bel bağlayanların, her insanın kendi mucizesini yaratması gerektiğine inananların oyunu olan ‘Ben Varım’ ne zaman, ne olduğunda “Ben yokum!” dememiz gerektiğine dikkat çekiyor.

