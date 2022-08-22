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Davetiyede yaptığı hatayı görünce başından aşağı kaynar sular indi! Bütün misafirleri o web sitesine yönlendirince...

22.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir gelin adayı, düğün davetiyeleri basılıp kendisine postalandığında yaptığı hatayı fark edince şaşkına döndü. Davetiyenin, konuklarını yaklaşan düğün hakkında daha fazla bilgi edinmek için ünlü bir yetişkin içerik platformuna yönlendirdiğini fark eden genç kadın, olayı sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi topladı.

Davetiyede yaptığı hatayı görünce başından aşağı kaynar sular indi! Bütün misafirleri o web sitesine yönlendirince...

Düğün davetiyesindeki hatayı basıldıktan sonra fark eden talihsiz bir gelin, gözden kaçırdığı şeyi fark edince şaşkına döndü. Daha fazla bilgi edinmek için bırakılan bağlantının konukları dünyaca ünlü bir yetişkin içerik platformuna yönlendirdiğini fark eden genç kadın, yaşadıklarını Tiktok hesabından takipçileriyle paylaşınca olay viral oldu.

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YÖNLENDİRDİĞİ SİTE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

davetiye

Genç kadın paylaşımında, heyecanla aldığı postayı açtığında nasıl dehşete düştüğünü anlattı. Videoda altın rengi desenlerle süslü düğün davetiyesini de gösteren genç kadın, taslaktaki bir hata nedeniyle ''Daha fazla düğün detayı için lütfen internet sitemizi ziyaret edin'' başlığının altında kalan ünlü yetişkin içerik platformunun bağlantı adresini takipçilerine de gösterdi.

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DÜZELTTİ

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Kişisel olarak bunun komik olduğunu düşünse de, başka kimsenin bunun komik olduğunu düşüneceğini sanmadığını söyleyen gelin adayı, özellikle de ailesi ve müstakbel eşi Nate'in ailesinin bundan pek de memnun olmayacaklarını ekledi. Neyse ki davetiyeler misafirlere gitmeden hatayı fark etti ve düzeltmeyi başardı.

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EĞLENCELİ BULDULAR

Video 191.000 görüntüleme ve 16.000'den fazla beğeni aldı ve birçok takipçisi bu müstehcen hatayı eğlenceli buldu. Bazı takipçiler kesinlikle hiçbir misafirin unutamayacağı bir düğün davetiyesi olacağını belirtti. Bazıları ise davetiyeleri basan kişilerin yaşamış olabileceği şoktan bahsetti.

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tiktok
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