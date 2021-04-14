HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Davetsiz misafir! Eve giren ayıyı evin iki sakini kovaladı, korkudan tuvaletini yaptı

Davetsiz misafir! Eve giren ayıyı evin iki sakini kovaladı, korkudan tuvaletini yaptı

14.04.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi arkadaşınız, sizi koruma içgüdüsüyle bambaşka bir şeye dönüşebilir. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir eve giren davetsiz misafir, evin köpekleri tarafından hızla uzaklaştırıldı. Kocaman cüssesiyle dışarı kovalanan ayı belli ki korktuğu için idrar izlerini de geride bırakmıştı.

Davetsiz misafir! Eve giren ayıyı evin iki sakini kovaladı, korkudan tuvaletini yaptı

ABD’de bir evin arka kapısından girip mutfakta dolaşmaya başlayan ayıyı evin iki küçük ama etkili sakini karşıladı. Kaliforniya eyaletinin Pasadena kentindeki eve hava alması için açık bırakılan kapıdan güpegündüz davetsiz bir misafir, boz ayı girdi.

Ev sahibinin uyuduğu dakikalarda mutfakta dolaşmaya başlayan ayı evdeki iki küçük terrier cinsi köpek tarafından kovalandı.

OTURMA ODASINA KADAR GİRDİ

Evin güvenlik kameralarına yasnıyan görüntüleride ayı önce bahçede görülüyor. Daha sonra evin içine giren ayı mutfakta sağı solu koklarken oturma odasında iki küçük köpek fırlıyor.

Küçük köpek ırklarına özgü meşhur havlamalarıyla ayıyı dışarı kovalayan Squirt ve Mei Mei bununla da yetinmiyor. Kaçan ayının peşinden giden küçük köpekler bahçe dışına çıkana kadar kovalamaya devam ediyor.

Ev sahibi DeeDee Mueller görütüleri Facebook hesabından paylaşarak şunları yazdı: ''Mahallemizde ayı sezonu resmen başladı. Genç bir ayı eve girip dolaşmaya başlamış ama Squirt ve Mei Mei 'Hayatta olmaz, çık evimizden' dedi.''

KORKUDAN İDRARINI YAPTI

Mueller ayrıca ayının kaçarken bıraktığı idrar izlerinden tedirgin olduğu sonucuna vardığını anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Londra’da baltalı şahıs paniği!Londra’da baltalı şahıs paniği!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.