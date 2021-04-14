Davetsiz misafir! Eve giren ayıyı evin iki sakini kovaladı, korkudan tuvaletini yaptı

ABD’de bir evin arka kapısından girip mutfakta dolaşmaya başlayan ayıyı evin iki küçük ama etkili sakini karşıladı. Kaliforniya eyaletinin Pasadena kentindeki eve hava alması için açık bırakılan kapıdan güpegündüz davetsiz bir misafir, boz ayı girdi.

Ev sahibinin uyuduğu dakikalarda mutfakta dolaşmaya başlayan ayı evdeki iki küçük terrier cinsi köpek tarafından kovalandı.

OTURMA ODASINA KADAR GİRDİ

Evin güvenlik kameralarına yasnıyan görüntüleride ayı önce bahçede görülüyor. Daha sonra evin içine giren ayı mutfakta sağı solu koklarken oturma odasında iki küçük köpek fırlıyor.

Küçük köpek ırklarına özgü meşhur havlamalarıyla ayıyı dışarı kovalayan Squirt ve Mei Mei bununla da yetinmiyor. Kaçan ayının peşinden giden küçük köpekler bahçe dışına çıkana kadar kovalamaya devam ediyor.

Ev sahibi DeeDee Mueller görütüleri Facebook hesabından paylaşarak şunları yazdı: ''Mahallemizde ayı sezonu resmen başladı. Genç bir ayı eve girip dolaşmaya başlamış ama Squirt ve Mei Mei 'Hayatta olmaz, çık evimizden' dedi.''

KORKUDAN İDRARINI YAPTI

Mueller ayrıca ayının kaçarken bıraktığı idrar izlerinden tedirgin olduğu sonucuna vardığını anlattı.



