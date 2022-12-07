Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu'nun son hali!

Davut Güloğlu, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında açıklamalarda bulunacak. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e açıklamalarda bulunacak. Peki, Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu hakkında merak edilenler...

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğu, 1972 yılında Rize'de kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeden Güloğlu, bir dönem amatör futbol kulüplerinde oynadı.

Gençlik yıllarında İstanbul'a taşınan Güloğlu, toptancılık yaparak geçimini sürdürmüştür. İçindeki müzik sevdası hiçbir zaman bitmeyen Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazıldı. Kurs sonrasında hayatı değişen Güloğlu, ailesinin de destekleriyle birlikte 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. "Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi" adlı çalışmasıyla müzik piyasasına giriş yaptı. Karadeniz bölgesinde adını duyuran Güloğu, 2001 yılındaki "Nurcanım" adlı albümüyle ulusal anlamda şöhret kazanmaya başladı. Bu albüm Türkiye'de etnik-pop akımını başlatan ilk şarkıcı oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 2006 yılında "Sev Kardeşim" adlı dizide Hande Ataizi ile birlikte başrolü paylaştı. Güloğlu'nun 1993-2003 yılları arasında evli kaldığı Sibel Yıldırım'dan Cengizhan adında bir oğlu vardır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU DAVUT GÜLOĞLU'NUN SON HALİ



