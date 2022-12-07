MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu'nun son hali!

Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu'nun son hali!

07.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davut Güloğlu, bugün 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumlayacak. Ünlü şarkıcı Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak lanse edilmiş ve çıkış yaptığı Nurcanım şarkısı sonrası 2000'li yıllara damga vurmuştu. Peki, Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Davut Güloğlu'nun son hali...

Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu'nun son hali!

Davut Güloğlu, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında açıklamalarda bulunacak. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e açıklamalarda bulunacak. Peki, Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte2. Sayfa konuğu Karadeniz'in Ricky Martin'i Davut Güloğlu hakkında merak edilenler...

w

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğu, 1972 yılında Rize'de kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybeden Güloğlu, bir dönem amatör futbol kulüplerinde oynadı.

Gençlik yıllarında İstanbul'a taşınan Güloğlu, toptancılık yaparak geçimini sürdürmüştür. İçindeki müzik sevdası hiçbir zaman bitmeyen Güloğlu, Arif Sağ'ın kursuna yazıldı. Kurs sonrasında hayatı değişen Güloğlu, ailesinin de destekleriyle birlikte 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. "Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi" adlı çalışmasıyla müzik piyasasına giriş yaptı. Karadeniz bölgesinde adını duyuran Güloğu, 2001 yılındaki "Nurcanım" adlı albümüyle ulusal anlamda şöhret kazanmaya başladı. Bu albüm Türkiye'de etnik-pop akımını başlatan ilk şarkıcı oldu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 2006 yılında "Sev Kardeşim" adlı dizide Hande Ataizi ile birlikte başrolü paylaştı. Güloğlu'nun 1993-2003 yılları arasında evli kaldığı Sibel Yıldırım'dan Cengizhan adında bir oğlu vardır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU DAVUT GÜLOĞLU'NUN SON HALİ

jj

ff

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden uzak tuttuğu eşine bakın! Güzelliği büyülediGözlerden uzak tuttuğu eşine bakın! Güzelliği büyüledi
Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdıDünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı
Sözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştıSözleri dalga konusu oldu! Sosyal medya karıştı
Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu 2. sayfa magazin yaşında

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Şahan'dan şaşırtan Recep İvedik kararı: Çok güzel oynar, karakteri devredebilirim

Şahan'dan şaşırtan Recep İvedik kararı: Çok güzel oynar, karakteri devredebilirim

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

'Mucize adam'! Ölümü olacak kurşun ağzından çıkarıldı

'Mucize adam'! Ölümü olacak kurşun ağzından çıkarıldı

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.