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Davut Güloğlu-Sıla davasında yeni gelişme! 'Yargılanma yenilensin'

04.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Davut Güloğlu-Sıla davasında yeni gelişme! 'Yargılanma yenilensin'

Şarkıcı Sıla'ya küfür ettiği için "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Davut Güloğlu-Sıla davasında yeni gelişme yaşandı. Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun bu cezası 14 Mart 2019 yılında kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar vermişti.

İŞTE DİLEKÇENİN DETAYLARI

Davut Güloğlu'nun 8 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, bu kararın ise 14 Mart 2019 yılında kesinleştiği hatırlatılan dilekçede, taraflar arasında İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası görüldüğü anlatıldı. Tazminat davasında 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararın gerekçesinde açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi. Tazminat davasının gerekçesinde, "Mahkememizde de davalının ifadelerinden 15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi nedeniyle milli duyguların üst düzeyde olduğu bir anda söylendiği aslında 'vatanını sevmeyenlere' yönelik bu sözü kullandığı kanaati de oluşmuştur" denilen dilekçede, "Söz konusu eylemin vatanını sevmeyenlere yönelik sarf edildiği kabul edilmiştir. İşbu sebeple mahkemenizce verilen karar açısından İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı yeni delil niteliğinde olup tarafımızca yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması zarureti hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı. Dilekçede ayrıca "Müvekkilin hakaret etmesi söz konusu değildir. Müvekkil, basın mensuplarının sorduğu soruları cevapladıktan sonra, müştekiden tamamen bağımsız olarak vatanını sevmeyenlere karşı kişi ya da kurum isnat etmeden bağımsız olarak kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Bu durum İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının gerekçe içeriğinde açıkça görülmektedir. Bu nedenle 5237 sayılı TCK'nin 125. maddesinde belirtilen hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır" denildi.

MAHKEME ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARARINI VERECEK

Mahkeme, önümüzdeki günlerde dilekçeyle ilgili inceleme yaparak davanın yeniden görülüp görülmeyeceğine ilişkin karar verecek. Öte yandan avukat Fırat Söylemez, mahkemeye bir dilekçe de sunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere kanun yararına bozma talebinde de bulundu.


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Davut Güloğlu Sıla Gençoğlu
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