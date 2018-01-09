MAGAZİN

Davut Güloğlu’na haciz şoku!

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 8 saat önce

Davut Güloğlu, oğlu Cengizhan Güloğlu’nun ödemediği 66 bin liralık kira ve aidat borcu yüzünden icralık oldu. Eve haciz geldi, televizyon ve koşu bandı alındı. Ayrıca şarkıcı, sevgilisi ve oğluyla birlikte yaşadığı evden mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Davut Güloğlu’na haciz şoku!

Oğlu Cengizhan Güloğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan Davut Güloğlu’nun Parago Sitesi’ndeki evinin kira kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Güloğlu’na ev sahibi 7 tane icra davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL’lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.

Evden çıkarıldılar
Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat’ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu’nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine haciz konuldu. Güloğlu ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı. Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar. (ELİF ALTIN-VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu haciz

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AHH YAZIKKK OKADAR DA YALAKALIK YAPARDI BOŞA MI GİTTİ ? AMA OLSUN MAKARNASIZ KALMAZ EN AZINDAN
bi ara bu çok bağırıyordu ahlak dersi veriyordu.ne oldum demiceksin ne olacam diyiceksin sahte kabadayı
DELİKANLI DAVUT .
Güçlü olduğunu zannedene yalakalık yaparak güçlü olacağını düşünmek işe yaramadı tabiiki...
ZAMANINDA TÜRKİYE BUNUN ŞARKILARINIDA DİNLEDİ .... ŞİMDİ BAKTIĞIMDA YOUTUBEDEN KLİPLERİNE VE ŞARKILARINA BEN ONUN YERİNE UTANIYORUM
ona buna ayar, ders vermeye çalışanlara bakar mısınız Batakçı olup çıkmışlar..
Bir şarkı yap ondan sonra ömür boyu yat oh ne ala memleket.
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