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  4. Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

08.10.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir emekli öğretmen, "Sen arkadaşlarına ihanet ettin" diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu ise "Ben değil, onlar ihanet etti" cevabını verdi.

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Partililer tarafından Erkilet Havalimanında karşılanan Davutoğlu, Kayseri programında Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

"ONLAR İHANET ETTİ"

Çarşı gezisinde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu durduran emekli öğretmen Burhan Karamustafaoğlu, "Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar" dedi. Bu konuşmalar üzerine Davutoğlu, kendisini ihanet etmekle suçlayan vatandaşa, "Onlar bana ihanet etti. Ben o sözü tuttum, onlar tutmadı. Onlar damatlarını, yakınlarını zengin ettiler" cevabını verdi.

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"BİZ SİZİNLE BERABERİZ"

Bir başka vatandaş ise "Siz altın gibi adamsınız. Ancak HDP, CHP ve İYİ Parti ile birlikte yol yürürseniz gözümüzde yoksunuz. Onların peşine düşecek kadar değişmediniz" dedi. Davutoğlu ise "Biz sizinle, Kayseri ile beraberiz" cevabını verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettikten sonra STK ve muhtarlarla bir araya geldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ahmet Davutoğlu
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