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Davutoğlu'ndan çok konuşulacak seçim iddiası!

10.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ önceki gün yaptığı konuşmada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslenmişti. Özdağ'ın seslenişi sonrası Davutoğlu, Mersin'de katıldığı programda çok konuşulacak bir seçim iddiasını dile getirdi.

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak seçim iddiası!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir dizi programlara katılmak için geldiği Mersin’de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl başkanlığı binasının önünde partililere seslenen Davutoğlu hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirtti.

Daha sonra partisinin il başkanlığında basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Davutoğlı, buradaki programının ardından düzenlendiği basın toplantısında Mersin ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirme sonunda “Altılı masaya bu ay siz ev sahipliği yapacaksınız. Toplum olarak umutlanmalı mıyız?” şeklinde gelen bir soru üzerine Davutoğlu, altılı masanın son 70 yıllık demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

SEÇİM İDDİASI

Son dönemde farklı konularda gerilimlerin yaşandığını aktaran Davutoğlu, şunları söyledi:

“Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ay ilk defa altılı masa dört alt komisyonla toplanacak. Birisi seçim güvenliği. İlk toplantısını bayramdan önce yapmıştı. Bugünlerde ikinci toplantısını yapacak.

İkincisi bu altılı masanın temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan bir metin çalışması yürütüyoruz, siyasi koordinasyon kurulu şeklinde, partiler arası siyasi koordinasyonu sağlayan bir çalışma grubu oluştu. Orada temel ilkeler ve hedefler çalışılıyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Parlamenter sisteme geçiş esnasında nasıl bir anayasal mevzuat değişikliği yapmak gerekiyor diye. Bu konuda çalışacak anayasal ve yasal mevzuat değişikliği, bir çalışma grubu daha kuruldu. O da bu hafta içinde tekrar toplanacak. Dördüncüsü de geçen ay ki toplantıda ele aldığımız Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, stratejik planlama kurulu, ekonomik ve sosyal konsey gibi ekonomik yapıların yeniden rehabilite edilmesi açısından kurumsal rehabilitasyon, ekonomik kurumların rehabilitasyonu bağlamında bir dördüncü masa daha oluşturuldu.”

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ÜMİT ÖZDAĞ DA DİLE GETİRMİŞTi

Benzer bir iddiayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Haziran 2015-Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor” diyerek dile getirmiş, “Bu noktada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na sesleniyorum. Sayın Davutoğlu korkmayın, tehdit edildiğinizi kamuoyunda gördük. Çıkın, Haziran – Kasım 2015 arasında ne olduğunu anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.

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seçim Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ

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