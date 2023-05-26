Defalarca izledik ama hiç fark etmedik! Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam filminde öyle bir hata yapılmış ki...

Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yer alan Yüz Numaralı Adam hala televizyonda yayınlandıkça büyük bir ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın olduğu, yapımcılığını ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Kemal Sunal ve Fatma Girik üstlendiği filmde öyle bir çekim hatası yapılmış ki görünce çok şaşıracaksınız.

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

Reklam sözleşmesi imzalanıp basın duyurusu yapılması sahnesinde eve gazeteci ve televizyoncular gelmiştir.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin babasıyla konuşurken arkada fotoğrafını çeken bıyıklı gazetecinin fotoğraf makinesinin lens koruma kapağını çıkarmadan fotoğraf çektiği görülüyor.





