Defne Kayalar: Horlama sesi bana huzur veriyor

Neşeli haliyle dikkat çeken başarılı oyuncu, kendisiyle ilgili internet bilgilerinde İzmir’in sıkça geçmesine rağmen İzmir ile hiçbir ilgisinin olmadığını “İzmirli bir sevgilim bile olmadı. Doğma büyüme Ankaralıyım.” Sözleriyle anlatması stüdyodaki herkesi güldürdü. Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta kendisine yöneltilen sorulara verdiği dürüst cevapları ile stüdyoda bulunan çekim ekibine kahkaha dolu anlar yaşatan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen “Evlilik aşkı öldürüyor mu?” sorusuna verdiği “Evlilik aşkı öldürmüyor, evliliğin içindeki başka şeyler öldürüyor aşkı. Bir başkası adına varsayımda bulunmak bu örneklerden bir tanesi ve terapinin çok faydası oluyor.” İtirafı dikkatlerden kaçmadı.

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, başarılı oyuncu Defne Kayalar oldu.

Sosyal medya kanallarındaki varlığı konusunda da hayli içten olan Kayalar, Linkedin’de neden hesabı olduğunun sorulması üzerine “O zaman gelen bir rüzgâra kapılmışımdır herhalde, kullanmıyorum zaten. Bazen 10 küsur yıldır görüşmediğim arkadaşlarım Linkedin üzerinden mesaj atıyor, sonra cevap gelmeyince de mail atıyorlar sana mesaj attık diye.” Sözleriyle ifade etti. Herhangi bir mecrada sahte hesabı bulunmadığını da itiraf eden yetenekli oyuncu “Özellikle Twitter’da sahte hesaba çok ihtiyaç duyuyorum ancak kendi hesabımla kesinlikle karıştırırım diye sahte hesap açmıyorum.” açıklamasında bulundu.

Programın klasikleşen sorularından “Hiç kendi horlama sesine uyandın mı?” karşısında uyanmadığını belirten güzel oyuncu, horlama sesinin kendisine huzur verdiğini de sözlerine ekledi. “Horlayan birinin olduğu yerde bir problem yoktur hissiyatı geliyor bana.” Şeklinde horlama konusundaki yaklaşımını anlatan oyuncu stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasını sağladı. Kendisiyle ilgili en büyük zaafının büyük ya da küçük olması fark etmeden her türlü konuda takılıp kalma potansiyeli olduğunu itiraf eden Kayalar, bu takıntılarını sonuca ulaştıramadığı zaman kendisi için çok büyük zaman kaybı olduğunu ifade ederek bu durum hayatını zorlaştırabildiğini de samimi bir şekilde dile getirdi.

