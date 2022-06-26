Defne Samyeli bikinili pozuyla yaşıtlarına meydan okudu! Vücudunun güzelliği olay yarattı...

49 yaşındaki güzel oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Yaşına rağmen oldukça muhteşem bir fiziğe sahip olan güzel oyuncu, son olarak bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Defne Samyeli'nin bu pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

BİKİNİLİ POZUYLA YAŞITLARINA MEYDAN OKUDU

Her fotoğrafıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Defne Samyeli, paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yaşına rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen ve vücut güzelliğine dikkat eden güzel oyuncu, son olarak bikinili pozuyla adeta meydan okudu.

Bordo bikinisiyle fit bedenini takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli'nin bu pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Defne Samyeli'nin paylaşımlarına ateş emojisi koymayı ihmal etmedi.

EĞİLEREK VERDİĞİ BİKİNİLİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde bikinisiyle bir poz daha vermiş ve cesaretiyle taktir toplamıştı.

Eğilerek bikinisiyle poz veren ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Samyeli'nin paylaşımı binlerce kişinin beğenisini kazanmıştı.





