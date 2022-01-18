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Defne Samyeli eski kocasıyla ilgili itirafta bulundu! "Kızlarımın babası..."

18.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı olan Defne Samyeli "Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?” sorusuna yanıt verirken eski eşi Eren Talu hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Samyeli'nin kızlarının sosyal medyadaki cesur paylaşımları sık sık gündeme geliyor.

Defne Samyeli eski kocasıyla ilgili itirafta bulundu! "Kızlarımın babası..."

Hem kendi tarzı hem de kızlarının iddialı tarzıyla adından söz ettiren Defne Samyeli kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’da objektiflere takıldı. Milliyet'in haberine göre; Samyeli basın mensuplarının "Giyinirken birbirinize danışır mısınız?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi. Fit hali ile yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki güzel, "Evet giyinirken fikir alışverişi yaparız. Hele birlikte çıkarken benzer kıyafetleri giymeye özen gösteririz" dedi.

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Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Defne Samyeli, "Kızınız ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Belki yapabiliriz. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" cevabını verdi.

Ekran Alıntısı

ESKİ EŞİYLE İLGİLİ İTİRAF

"Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?” sorusu sorulan Defne Samyeli, "Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok" dedi.

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KÜLOT TARTIŞMASINA DAİR KONUŞTU

Son günlerin polemik konusu olan sahne kostümleri hakkında yorumu merak edilen Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" dedi.

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"İkincisi ise ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum" diyen Samyeli, "Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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