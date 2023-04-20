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Defne Samyeli iddiaları kabul etti! "Evet, kızım darp edildi"

20.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu korkunç bir olaya maruz kaldı. Genç kız bir süredir birlikte olduğu Emircan Şahin'den şiddet gördü. Defne Samyeli iddiaları ilk kez doğruladı.

Defne Samyeli iddiaları kabul etti! "Evet, kızım darp edildi"

Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki küçük kızı Derin Talu çocukluğundan beri pozlarıyla dikkat çekiyordu. Deri Talu uzun süredir Emircan Şahin ile aşk yaşıyordu. Son günlerde iddialara göre Şahin sevgilisini darp etmişti.

Kavga sırasında da Derin Talu iddialara göre sevgilisi tarafından dövüldü.

Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den dayak yediği iddiaları karşısında sessizliğini önceki gün Etiler'de bozdu.

Ekran Alıntısı

Sabah'ta yer alan habere göre Defne Samyeli, "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli" dedi.

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Defne Samyeli Derin Talu sevgilisi yaşında

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