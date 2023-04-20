İrem Derici'nin yeni imajı sevgilisi Atakan Işıktutan'ı mest etti!

Cem Belevi'nin ihaneti ile gündemde uzun süre kalan İrem Derici, yeni bir aşka yelken açmıştı.

Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile birlikte olan ünlü şarkıcı şu sıralar sevgilisiyle çok mutlu. Sevgilisiyle aşk pozlarını paylaşan İrem Derici imaj değiştirdi.

Ömer Tiryaki'nin yaptığı saçlarını paylaşan Derici "Renge ayrı, kesime ayrı düştüm yine" dedi.

İrem Derici'nin yeni imajına sevgilisinden hemen "Selam" yorumu geldi. Derici ise sevgilisine "Ya bi’ de boşver boyatma diyordun, tısssss aşkım, tıssss!" yanıtını verdi.

Sevgilisi ise "Açlıktan ne dediğimizi bilemedik" dedi.

