Defne Samyeli'nin 'Bihter' gülüşü!

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı ikilinin birlikte çıktığı Atina tatiliyle birlikte gün yüzüne çıkmıştı. Dönüşte havalimanında görüntülenen Sarıkaya aşkı doğrulamıştı ve "her şey gördüğünüz gibi" demişti. Bu açıklama üzerine gözler Defne Samyeli'ne çevrilmişti.

Defne Samyeli ise geçen ekimde kendisini terk edip Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz’ın ardından “Konduramadım, beklemiyordum” açıklamasında bulunmuştu.

Defne Samyeli kameralar karşısında bu sözleri söylerken yüzünde biraz da acı dolu garip bir gülümseme vardı. Sosyal medya bu anı kaçırmadı! Kalbi yaralı Defne Samyeli’nin ifadesini ‘Aşk-ı Memnu’nun aşk acısıyla yanıp biten Bihter’e (Beren Saat) benzetti.

