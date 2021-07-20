Defne Samyeli’nin büyük kızı şov yaptı! Derin yırtmaçlı süper minisi olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı.

Deren Talu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri 'Su gibi' yorumlarında bulundu. Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan ünlü ismin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

