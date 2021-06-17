Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile gündem oldu. Anne-kızın fit halleri beğeni yağmuruna tutuldu. Söz konusu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir ve kaç yaşında? Sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Kasım 1996 ABD doğumlu Deren Talu 24 yaşındadır. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin kızıdır. Talu'nun babası Eren Talu, Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Öte yandan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Deren Talu, ENKA Okulları'ndan mezun olmuştur. Üniversiteyi ise Los Angeles'ta tamamlamıştır. Mankenlik hayalleri kuran Talu, sektöre ilişkin ilk deneyimini Atıl Kutoğlu defilesinde kazanmıştır.

Üni oyuncu ve spiker Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Öte yandan annesi Samyeli ile paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Talu Instagram'da "derentalu" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. 359 bin takipçisi bulunuyor.