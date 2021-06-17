Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ile gündem oldu. Anne-kızın fit halleri beğeni yağmuruna tutuldu. Söz konusu fotoğraflar kısa sürede gündem olurken Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir ve kaç yaşında? Sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...
Kasım 1996 ABD doğumlu Deren Talu 24 yaşındadır. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin kızıdır. Talu'nun babası Eren Talu, Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. Öte yandan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.
Deren Talu, ENKA Okulları'ndan mezun olmuştur. Üniversiteyi ise Los Angeles'ta tamamlamıştır. Mankenlik hayalleri kuran Talu, sektöre ilişkin ilk deneyimini Atıl Kutoğlu defilesinde kazanmıştır.
Üni oyuncu ve spiker Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu, Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Öte yandan annesi Samyeli ile paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Talu Instagram'da "derentalu" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. 359 bin takipçisi bulunuyor.
Deren Talu 1.78 boyundadır. 52 kilodur. Oyunculuk hayatına 2020'de gösterime giren "Son Kale: Hacıbey" filminde hayat verdiği "Fatma" karakteri ile adım atan Talu, Doğu Demirkol'un senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Doğu" dizisinde de kendisini göstermiştir. Söz konusu dizide Talu, deniz kızı olarak ekranlara çıkmıştır. Son olarak "Akıncı" dizisinde "Defne" karakterini canlandırmıştır.
Deren Talu'nun sevgilisi, iş insanı Baran Tırnaz'dır. Tırnaz aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesidir. Deren Talı ve Baran Tırnaz'ın ilişkisi bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Söz konusu ilişkiye Talu'nun annesi Samyeli de destek çıkıyor.
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