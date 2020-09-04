Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu 17 yaşına bastı!

1995 yılında hayatını mimar Eren Talu ile birleştiren Defne Samyeli’nin evliliği 2011 yılında olaylı bir şekilde sona erdi. Defne Samyeli ve Eren Talu’nun evliliklerinden Derin ve Deren ismini verdikleri iki kız çocuğu dünyaya geldi. Defne Samyeli son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ve boyunu aşan kızlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak özellikle yaşıyla eleştiri oklarının hedefi olan Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Derin Talu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma annesi ve ablasından duygusal yorumlar geldi.

‘SON 365 GÜN’



Güzelliği ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle 43 yaşındaki Defne Samyeli yıllara meydan okumaya devam ediyor. Annelerine benzeyen ve güzellikleriyle konuşulan Derin Talu sık sık yaşından büyük gösterdiği için eleştiriliyordu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımların sonrasında Derin Talu için ‘nasıl 16 yaşında ’ sorusu yöneltiliyordu. Gelen eleştirelere cevap vermeyen Talu yeni yaşını kutladı. 18 yaşına basmasına 1 yıl kaldığının altını çizen Talu doğum günü paylaşımına ‘Son 365’ notunu düştü. Derin Talu’nun paylaşımına anne Defne Samyeli’den “Benim canım kızım, iyi ki doğdun” yorumu geldi.



