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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

29.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Mezuniyetten sonra tatilin tadını çıkaran ünlü ismin paylaşımları çok beğenildi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan fiziği ve dillere destan güzelliğiyle de meşhur. En az onun kadar güzel iki de kızı var, Derin Talu ve Deren Talu. Henüz 24 yaşında olan Deren Talu, uzun zamandır fiziği ve şıklığıyla dikkat çekiyor ve magazin manşetlerini süslüyordu. Şimdi sıra kardeşi Derin Talu'ya geldi. Daha 17 yaşında olan Derin Talu, Instagram'da 261 bin takipçiye ve manşetlerde hatırı sayılır bir yere sahip. Makyajı ve tarzıyla yaşından oldukça büyük gösteren Derin Talu'nun liseden henüz bir ay önce mezun olmasına kimse inanamıyor. Ama o bu tarz sözleri kulak arkası edip hayatına devam ediyor. Geçen ay gerçekleşen mezuniyet töreni ve baloda iddialı tarzıyla öne çıkan Derin Talu, şimdi de tatil stiliyle konuşuluyor.

Tatil stili

Derin Talu

Derin Talu, mezuniyetten sonra hakkı olan güzel bir tatile çıktı. Tatilde yanında kimler var bilinmiyor ama tarzıyla yine olay yarattığı kesin. Son paylaşımındaki bikinisi ve plaj kıyafetleri yine çok beğenildi.

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Defne Samyeli Derin Talu
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