Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mini elbisesiyle tuvalette... Pozları olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda verdiği pozlarla ve yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Derin Talu artık 19 yaşında...

Cesur tarzıyla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı tuvalette ten rengi mini elbisesiyle poz verdi.

Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Talu'nun sürekli eteğini çekiştirmesi gözlerden kaçmadı.

19 yaşındaki Talu'nun pozlarına "Annesinin kızı" yorumları yağdı.



Defne Samyeli de zaman zaman sosyal medya hesabından fit hallerini paylaşarak dikkat çekiyor.