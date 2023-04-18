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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mini elbisesiyle tuvalette... Pozları olay oldu

18.04.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Derin Talu son olarak ten rengi mini elbisesi ve derin dekoltesiyle tuvalette pozlar verdi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu mini elbisesiyle tuvalette... Pozları olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu sosyal medyada iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda verdiği pozlarla ve yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Derin Talu artık 19 yaşında...

Cesur tarzıyla dikkat çeken Defne Samyeli'nin kızı tuvalette ten rengi mini elbisesiyle poz verdi.

Hem bacak hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Talu'nun sürekli eteğini çekiştirmesi gözlerden kaçmadı.

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19 yaşındaki Talu'nun pozlarına "Annesinin kızı" yorumları yağdı.

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Defne Samyeli de zaman zaman sosyal medya hesabından fit hallerini paylaşarak dikkat çekiyor.

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