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Festival keyfini yerine getirdi... Ellie Goulding frikik verip bir de paylaştı!

18.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, Coachella festivali için oldukça cesurdu. Her yıl ünlü isimlerin akın ettiği festival için derin dekolte tercih eden şarkıcı frikik vermesini hiç umursamadı ve pozlarıyla olay oldu.

Festival keyfini yerine getirdi... Ellie Goulding frikik verip bir de paylaştı!

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali yine ünlülerin akınına uğradı.

14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivalde ünlü isimler tarzlarıyla da gündeme geliyor.

İngiliz şarkıcı Ellie Goulding festivalden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, hayal gücüne çok az yer bırakan gümüş payetli mini elbisesiyle iddiasını ortaya koydu.

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Kısa eteğinin yırtmacı da olan Ellie Goulding poposunun görünmesine ve frikik vermeye de çok aldırış etmedi.

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Şarkıcı üstelik verdiği frikikle "Yanağını gösterecek bir hafta varsa, bu haftadır" diyerek dalga geçti.

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