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Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin minik bikinisiyle arkasını dönüp poz verince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 15:25
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Eski eşler Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu küçük yaşlarından itibaren paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 20 yaşındaki isim son olarak minik bikinisiyle poz verince dikkat çekti.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin minik bikinisiyle arkasını dönüp poz verince...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu küçük yaşlardan itibaren tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim. 20 yaşındaki isim son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyordu.

Emircan Şahin'in kendisini darp ettiğini iddia eden 20 yaşındaki Derin Talu kollarından ve vücudundan aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek dava dosyasına delil olarak göndermişti.

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"DERİN SIRTIMI ISIRDI"

Derin Talu'nun öfkeye kapılıp, sırtını ısırdığını söyleyen iş adamı, arkadaşlarının sırtını gördüğünü, asıl kendisinin darp edildiğini ileri sürdüğüne dair açıklamada bulunucan gündem oldu.

Tam da bu haberler gündemdeyken Derin Talu'dan tatil pozları geldi. Minik bikinisiyle plajda poz veren Talu'yu görenler "Bu pozlara ne gerek var", "Bu teşhircilik artık" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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Derin Talu
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