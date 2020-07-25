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Defne Samyeli: Tehditlere pabuç bırakmayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Ulus'ta görüntülendi. Bir mekanda arkadaşları ile buluşan Samyeli, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. 1,5 yıldır kira ödemediği iddiasıyla ev sahibiyle davalık olan şarkıcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli: Tehditlere pabuç bırakmayacağım

Defne Samyeli, önceki gün Ulus'taki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile buluşan Samyeli, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Yaklaşık 1,5 yıldır kira ödemediği iddiasıyla ev sahibiyle davalık olan şarkıcı, "Davalar devam ediyor. Böyle anlaşmazlık olduğu zaman ben hep dava ediyorum. Bir şekilde adalete güveniyorum" dedi.

"TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAM"

Defne Samyeli, muhabirlerin "Kemerburgaz'daki evinizden taşınmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Elbette tabii ki düşünüyorum ama bir sıkıntı varken ben de kendi adıma elimden geleni yapmak zorundayım. 'Gazetelere konuşurum, böyle yaparım' diye insanları sadece ünlü diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim. Benim her şeyim ortada zaten."

MUSTAFA SANDAL SORUSUNA YANIT YOK

Habertürk'te Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda popçu Mustafa Sandal, çıkardığı kitapta kendisiyle 25 yıl önce aşk yaşadığını iddia etmiş, Samyeli de Sandal'ın kitabındaki 'ilişki' yazısına karşı şikayet ederek dava açmıştı.

Mustafa Sandal daha sonra 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'yi onore ettim" sözlerine Defne Samyeli, "Ben bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Mazur görün beni" dedi.


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