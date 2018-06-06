Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşk tatiline çıktı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı doludizgin devam ediyor.

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli aşkını kaleme aldı. İşte o yazı:

Geçen yıl, 'Arif V 216' filminin çekimleri nedeniyle pek tatil yapamayan Cem Yılmaz'ın bu yazı kendine ayıracağı konuşuluyordu; galiba doğru. Hafta sonu Cem Yılmaz'ın Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin Oriental'daki 640 metrekarelik villasına giden aşıklar, haziran sonuna kadar burada tatil yapacakmış.

İstanbul'da aynı evde yaşayacak olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, tatilin yanı sıra birlikte yaşayıp yaşayamayacaklarını da test etme imkanı bulacak.

MEŞHUR EŞEK SÜTÜ SABUNUNDAN ALDI

Bodrum'da yaşayan bir arkadaşım, önceki gün ünlü çifti, İstanbul'un elitlerinin yanı sıra Kate Moss ve Naomi Campell gibi dünyaca ünlü yıldızların da favori adresi olan Hatice Teyze'de görmüş.

Geçen yaz fazla kilolarıyla magazin sayfalarını süsleyen, sıkı bir diyet ve sporla dört ayda 17 kilo veren Cem Yılmaz, neredeyse dükkandaki tüm yağ çeşitlerinden almış.

En çok da, Hatice Teyze'nin meşhur eşek sütü sabunundan satın almış. Anlaşılan Cem Yılmaz, kilo vermenin motivasyonuyla kendine çok iyi bakmaya başlamış.

Öte yandan Defne Samyeli, yaz boyunca Çeşme Alaçatı'daki Grande Beach'te sahne alacak. Orayla tüm sezon için kaça anlaştı bilinmez ama hariçten fiyat istendiğinde, gecelik sahne kaşesinin 25 bin lira olduğundan söz ediliyor.



