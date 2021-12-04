Defne Samyeli yine yapacağını yaptı! "Kim der 49 yaşında"

Defne Samyeli, Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğraf daha paylaştı. Son yıllarda şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön olana çıkan Defne Samyeli, fit vücuduyla hayranlarından tam puan aldı.

Güzelliği ve pozlarıyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

DEFNE SAMYELİ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Kendisi kadar kızları Derin ve Deren Talu'nun pozlarıyla da gündeme gelen Samyeli adeta yıllara meydan okuyor. İddialı giyim tarzı ile gündeme gelen Samyeli Instagram hesabından cesur pozlar paylaştı.

"Kim der 49 yaşında" yorumları yapılan Samyeli'ye beğeni ve yorum yağdı.

