Defne Samyeli'nin Ahu Yağtu rahatsızlığı

Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal’in, 2 Ağustos’taki 6. yaş günü için Bodrum’daki villasında davet verecek. İddiaya göre; ünlü komedyen partiye sevgilisi Defne Samyeli’yi de davet etti. Cem Yılmaz’ın eski eşi, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu ile bir araya gelmek istemeyen Defne Samyeli daveti geri çevirdi.

RAHATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Defne Samyeli’nin, Cem Yılmaz’ın eski eşiyle tatil yapacak olmasından da rahatsız olduğu iddialar arasında. Cem Yılmaz, her sene eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal ile tatil yapıyor.



