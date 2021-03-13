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Değeri şoke etti! Eve balık götüremedikleri için üzülüyorlardı başlarına talih kuşu kondu

13.03.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Değeri şoke etti! Eve balık götüremedikleri için üzülüyorlardı başlarına talih kuşu kondu

Geçtiğimiz günlerde Tayland sahilinde yürüyüş yapan kadın milyonluk balina kusmuğu bulmuş kendini şanslı hissettiğini söylemişti. Aynı durum bu kez balıkçılık yapan baba ve oğulun başına geldi. Ellerindeki balina kusmuğunun değerinin 3 milyon 282 bin TL olduğu açıklandı.

Sadece balina üretebildiği için ulaşılması zor, üretimi kısıtlı olan ambergris adı verilen balina kusmuğu özellikle koku sektöründe oldukça fazla kullanılıyor. Hal böyle olunca yüzen altın olarak da adlandırılan balina kusmuğunu tesadüf eseri bulan balıkçı baba ve oğulun başına talih kuşu kondu. Öyle ki kusmuğun değeri 3 milyon 282 bin TL.

SAHİLDE OTURURKEN SERVET AYAKLARINA GELDİ

Taylandlı 24 yaşındaki Asaree Pooad, muson yağmurları nedeniyle 2 Mart'ta babasıyla balık avına çıkmıştı. Kıyıya eli boş döndüklerinde ise baba ve oğul hayli üzgündü.

Ancak bir süre sahilde oturup beklerken servet adeta ayaklarına geldi. Oğul Asaree sığ sular üzerinde yüzen iki garip parçayı fark etti. Babasına bunun televizyonda izlediği balina kusmuğu olabileceğini ve hemen eve götürmeleri gerektiğini söyledi.

Asaree, "Onları bulduğumuzda, fırtına nedeniyle eve erken gitmek zorunda kaldık ama sonunda bu hazineleri bulduk" dedi.

BALİNA KUSMUĞU OLDUĞU DOĞRULANDI

Topakların gerçekten balina kusmuğu olup olmadığını kontrol ettirmek için birkaç parça örnek Songkhla Üniversitesi'ne gönderildi. Baba ve oğul ''üniversite bunların gerçek olduğunu doğruladı, ancak eğer biri onları satın almakla ilgileniyorsa, bunu kanıtlamak için tekrar test ettirmeye hazırım'' diyor. Asaree şimdi üreticilere tedarik etmek için balina kusmuğu satın alan acenteler arıyor.

''Üniversite, bunun için uluslararası bir alıcı bulabileceğimizi söyledi. O zamana kadar onu evde tutacağız ve satmak için acele etmeyeceğiz'' diye ekleliyor Asaree.

SERTİFİKA VERİLDİ

Sonuç pozitif çıkınca aile çok sevindi ve topakların, mide bağırsak yolundaki safra kanallarının büyük veya keskin nesnelerin geçişini kolaylaştırmak için salgılar yaptığında sperm balinaları (İspermeçet) tarafından üretilen amberler olduğunu belirten bir sertifika verildi.

AMBERGRİS NEDİR?

Amber balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan amber, balinaların dışkısı dışarı atılır ama bazen o kadar büyük olur ki sindirim sisteminden geçemez ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atar. O kusmuk topları okyanus yüzeyinde görülürken, bazen de kıyıya vurur.

AMBERGRİS NEDEN DEĞERLİDİR?

Balina Kusmuğu doğal bir madde olduğundan kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Parfümün kalıcılığının da artmasına neden olan amberi bu nedenle pahalıya satılır. Daha çok Atlantik Okyanusu’na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde denk gelir

Tayland'da yürüyüşe çıkan kadın milyon liralık balina kusmuğu bulduTayland'da yürüyüşe çıkan kadın milyon liralık balina kusmuğu buldu


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