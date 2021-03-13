Değeri şoke etti! Eve balık götüremedikleri için üzülüyorlardı başlarına talih kuşu kondu

Sadece balina üretebildiği için ulaşılması zor, üretimi kısıtlı olan ambergris adı verilen balina kusmuğu özellikle koku sektöründe oldukça fazla kullanılıyor. Hal böyle olunca yüzen altın olarak da adlandırılan balina kusmuğunu tesadüf eseri bulan balıkçı baba ve oğulun başına talih kuşu kondu. Öyle ki kusmuğun değeri 3 milyon 282 bin TL.

SAHİLDE OTURURKEN SERVET AYAKLARINA GELDİ

Taylandlı 24 yaşındaki Asaree Pooad, muson yağmurları nedeniyle 2 Mart'ta babasıyla balık avına çıkmıştı. Kıyıya eli boş döndüklerinde ise baba ve oğul hayli üzgündü.

Ancak bir süre sahilde oturup beklerken servet adeta ayaklarına geldi. Oğul Asaree sığ sular üzerinde yüzen iki garip parçayı fark etti. Babasına bunun televizyonda izlediği balina kusmuğu olabileceğini ve hemen eve götürmeleri gerektiğini söyledi.

Asaree, "Onları bulduğumuzda, fırtına nedeniyle eve erken gitmek zorunda kaldık ama sonunda bu hazineleri bulduk" dedi.

BALİNA KUSMUĞU OLDUĞU DOĞRULANDI

Topakların gerçekten balina kusmuğu olup olmadığını kontrol ettirmek için birkaç parça örnek Songkhla Üniversitesi'ne gönderildi. Baba ve oğul ''üniversite bunların gerçek olduğunu doğruladı, ancak eğer biri onları satın almakla ilgileniyorsa, bunu kanıtlamak için tekrar test ettirmeye hazırım'' diyor. Asaree şimdi üreticilere tedarik etmek için balina kusmuğu satın alan acenteler arıyor.