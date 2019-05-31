Değişimiyle gündem olan Helin Avşar kendini savundu!

Uzun bir aranın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile görenleri şaşkınlık içerisinde bırakan Helin Avşar, önceki gün Bebek'teydi.

Paylaştığı fotoğraf ile estetik operasyon geçirdiğine yönelik soruları da akıllara getiren Helin Avşar estetikle ilgili açıklamalar yaptı. Estetik iddialarına "yaptırmadım; saçımın rengini değiştirdim sadece. Allah aşkına hiç estetik veya herhangi bir operasyon geçirmişe benziyor muyum?" dedi.

Paylaştığı fotoğrafta photoshop veya estetik bir operasyon olmadığını ifade eden Avşar, “Estetiğe de karşı değilim. İhtiyaç duyarsam tabii ki de yaptırırım” dedi. (2. Sayfa)

